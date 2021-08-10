Почему вам надо срочно проверить кровь из-за ночной потливости

Когда на улице жара, сильная потливость в постели кажется привычной. Но, как предупреждают медики, в некоторых случаях обильное потоотделение может возникнуть из-за болезни, сообщает Країна здоров'я.

Повышенное потоотделение ночью в сочетании с некоторыми симптомами может быть ранним признаком лейкемии или рака кроветворных клеток. Одно из главных отличий болезненной потливости - это ее щедрость. Пациенты даже при комфортной температуре описывают это состояние как «неестественный вид пота», когда промокает даже постельное белье.

Опасные симптомы

При признаках лейкемии ночная потливость сопровождается такими симптомами, как лихорадка, потеря веса, отсутствием аппетита и утомляемость, боли в костях и суставах, хронические инфекции, легко возникают синяки или кровотечения, пятна на коже и увеличенные лимфатические узлы.

В случае возникновения сочетание этих симптомов, врач должен обязательно проверить кровь на пониженную количество тромбоцитов, а также красных и белых кровяных телец, которые являются индикаторами болезни. По статистике лейкемия чаще возникает у пожилых людей, но также в группе риска дети до 15 лет.

Не только рак

Также сильная ночная потливость может быть связана со стрессом, принятия лекарств или злоупотреблением алкоголем, беременностью, инфекциями, гормональными нарушениями или низким уровнем сахара в крови. Среди женщин наиболее частой причиной ночного потоотделения является менопауза.

