Выселение из квартир за долги: как будет работать

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О принудительном исполнении решений». По мнению авторов проекта, системное невыполнение решений судов за последние десятилетия стало для Украины социально-экономической проблемой, сообщает Слово и дело.

Так, за 2020 год взыскали 20,7 млрд грн разной задолженности, в то время как 770 млрд остались невыплаченными. В законопроекте, в частности, прописан вопрос, которых волнует многих украинцев – выселение из жилья за долги за коммунальные услуги. Отметим, что законопроект пока не стал законом (впереди еще второе чтение в сессионном зале, а также подписи главы ВРУ и президента), однако у проекта есть неплохие шансы на принятие, хотя бы потому, что он подан нардепами от монобольшинства и поддержан большинством в первом чтении.﻿

Отбирать единственное жилье и землю, на которой оно находится, смогут по решению суда. Задолженность за коммунальные услуги в таком случае должна превышать 10 минимальных зарплат. По состоянию на 2021 год это 60 тысяч гривен.

Если сумма долга меньше, то исполнитель должен принять меры для взыскания за счет другого имущества должника – средств на банковских счетах, ценных металлов и бумаг, автомобиля. Кроме того, должникам могут запретить выезжать за границу.

В последнюю очередь будут выселять из жилья. Принудительное выселение состоит в освобождении помещения от должника, его имущества и домашних животных, а также в запрете пользоваться помещением. Принудительное выселение происходит в присутствии понятых и сотрудников Нацполиции. Выселять будут на следующий день после окончания срока, указанного в исполнительном производстве.

Украинцам, которых будут выселять, предоставят другую жиплощадь. Однако ее тип не уточняется в законопроекте.

Если должник будет создавать препятствия для своего выселения, его оштрафуют. Для физических лиц штраф составит 3,4 тысячи гривен, для юридических лиц – 17 тысяч гривен, для должностных лиц – 5,1 тысячи гривен.