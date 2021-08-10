Выселение из квартир за долги: как будет работать

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О принудительном исполнении решений». По мнению авторов проекта, системное невыполнение решений судов за последние десятилетия стало для Украины социально-экономической проблемой, сообщает Слово и дело.

Так, за 2020 год взыскали 20,7 млрд грн разной задолженности, в то время как 770 млрд остались невыплаченными. В законопроекте, в частности, прописан вопрос, которых волнует многих украинцев – выселение из жилья за долги за коммунальные услуги. Отметим, что законопроект пока не стал законом (впереди еще второе чтение в сессионном зале, а также подписи главы ВРУ и президента), однако у проекта есть неплохие шансы на принятие, хотя бы потому, что он подан нардепами от монобольшинства и поддержан большинством в первом чтении.﻿

Отбирать единственное жилье и землю, на которой оно находится, смогут по решению суда. Задолженность за коммунальные услуги в таком случае должна превышать 10 минимальных зарплат. По состоянию на 2021 год это 60 тысяч гривен.

В каких случаях украинцев будут выселять из жилья за долги за коммунальные услуги – на инфографике.

Если сумма долга меньше, то исполнитель должен принять меры для взыскания за счет другого имущества должника – средств на банковских счетах, ценных металлов и бумаг, автомобиля. Кроме того, должникам могут запретить выезжать за границу.

В последнюю очередь будут выселять из жилья. Принудительное выселение состоит в освобождении помещения от должника, его имущества и домашних животных, а также в запрете пользоваться помещением. Принудительное выселение происходит в присутствии понятых и сотрудников Нацполиции. Выселять будут на следующий день после окончания срока, указанного в исполнительном производстве.

Украинцам, которых будут выселять, предоставят другую жиплощадь. Однако ее тип не уточняется в законопроекте.

Если должник будет создавать препятствия для своего выселения, его оштрафуют. Для физических лиц штраф составит 3,4 тысячи гривен, для юридических лиц – 17 тысяч гривен, для должностных лиц – 5,1 тысячи гривен.

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