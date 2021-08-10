Топ-5 самых независимых пород кошек

Некоторые кошки души не чают в хозяине и готовы преследовать его по всей квартире. Но представители отдельных пород предпочитают гулять сами по себе, и намерены до конца отстаивать репутацию кошачьих, как гордых и независимых животных, сообщает Профиль.

Специалисты назвали пять самых самостоятельных кошек, предпочитающих проводить время в одиночестве.

Британская короткошерстная

Представители этой породы не требуют много внимания, и чувствуют себя прекрасно в одиночестве. Эксперты также подчеркивают, что эти кошки очень спокойные и отлично подходят для содержания в квартире.

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Персидская

Многие не поверят, что эта кошка требует очень мало внимания. Персы славятся своей красивой шерстью и спокойным независимым характером. Также отлично себя чувствуют в качестве домашнего питомца.

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Сиамская

Сиамские кошки могут скучать по вам, если вас часто не бывает дома, но только не в том случае, если у них есть напарник для игр. Другая кошка или собака в доме сделает ее более независимой от человека, а значит, в этом случае вы можете не беспокоится за ее состояние в ваше отсутствие.

Норвежская лесная

Дружелюбная, игривая и очень умная порода. Норвежские лесные кошки действительно любят играть, но совсем не против делать это в одиночестве. С этой породой можете быть уверены, что питомец без вас не скучает.

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Рэгдолл

Эти веселые и милые создания также не требуют от владельца много внимания. Отлично подойдет людям с детьми, занятым и тем, кого большую часть дня не бывает дома.