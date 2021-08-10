Топ-5 самых независимых пород кошек
Некоторые кошки души не чают в хозяине и готовы преследовать его по всей квартире. Но представители отдельных пород предпочитают гулять сами по себе, и намерены до конца отстаивать репутацию кошачьих, как гордых и независимых животных, сообщает Профиль.
Специалисты назвали пять самых самостоятельных кошек, предпочитающих проводить время в одиночестве.
Британская короткошерстная
Представители этой породы не требуют много внимания, и чувствуют себя прекрасно в одиночестве. Эксперты также подчеркивают, что эти кошки очень спокойные и отлично подходят для содержания в квартире.
Персидская
Многие не поверят, что эта кошка требует очень мало внимания. Персы славятся своей красивой шерстью и спокойным независимым характером. Также отлично себя чувствуют в качестве домашнего питомца.
Сиамская
Сиамские кошки могут скучать по вам, если вас часто не бывает дома, но только не в том случае, если у них есть напарник для игр. Другая кошка или собака в доме сделает ее более независимой от человека, а значит, в этом случае вы можете не беспокоится за ее состояние в ваше отсутствие.
Норвежская лесная
Дружелюбная, игривая и очень умная порода. Норвежские лесные кошки действительно любят играть, но совсем не против делать это в одиночестве. С этой породой можете быть уверены, что питомец без вас не скучает.
Рэгдолл
Эти веселые и милые создания также не требуют от владельца много внимания. Отлично подойдет людям с детьми, занятым и тем, кого большую часть дня не бывает дома.