Население Украины сократится на 45% - прогноз

В Украине с каждым годом уменьшается количество населения, эксперты винят не низкую рождаемость, а высокую смертность трудоспособных лиц, сообщает Соцпортал.

Организация Объединенных Наций объявила прогноз: к 2100 году население Украины сократится на 45%. Для сравнения, в России, например, – на 14%. Наибольший прирост населения среди бывших союзных республик СССР ожидается в Таджикистане – на целых 172%.

По данным Госстата, на 1 декабря 2020 года у нас проживает 41 629 930 человек. По оценкам бывшего министра Кабинета Министров Украины Дубилета – 37 289 000.

Эксперты же называют это естественным процессом и не видят необходимости бить тревогу.

Неутешительным является и тот факт, что перепись населения в стране не проводилась с 2001 года. Тогда была проведена так называемую электронная перепись, которая показала цифру в 37 млн. человек.

Если же сейчас украинцев спросить сколько нас есть, то никто не скажет точную цифру, самым популярным ответом будет около 40 млн. Цифру в более 41 млн человек называет Государственная служба статистики.

Тенденция к уменьшению количества украинцев продолжается. В 2020 году умерло 616 835 человек. В прошлом году родилось 268 900 детей. И так каждый год. Фиксация негативного прироста больше, чем на 300 тыс.