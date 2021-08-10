За месяц украинцы купили более девяти тысяч автомобилей

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 9,8 тыс новых автомобилей. На покупку этих автомобилей потратили около 305 млн долларов, сообщает 24 Канал.

Кроссоверы и внедорожники составляли 75% от зарегистрированных в июле автомобилей. Дизельными двигателями были оборудованы 23% автомобилей. Средняя цена составила 32 тысячи долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования.

Киев в июле был лидером по количеству зарегистрированных автомобилей. В ТОП-5 регионов вошли Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье. Самые дорогие автомобили покупали в Одессе – там средняя цена превысила 36 тысяч долларов.

Самой популярной маркой в ​​Украине была Toyota. Украинцы купили более 1535 таких автомобилей на сумму более 52 млн долларов. Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей. Кроме него часто покупали Kia Sportage и Renault Duster.