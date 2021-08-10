В "Діє" доступны более десятка строительных услуг: подробности

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства на портале "Дія" можно получить 11 услуг, в том числе разрешения на строительство, декларации о готовности объектов, а также строительные паспорта, сообщает UBR.

Кроме того, можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и т. п., рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Чтобы получить эти услуги, требуется личная электронная подпись и регистрация на портале "Дія" в "кабинете гражданина". Также нужно заполнить онлайн-форму, а статус услуги можно проверить в кабинете.