В результате тяжелой болезни умер экс-нардеп Лев Пидлисецкий

В результате тяжелой болезни скончался народный депутат Украины VIII созыва Лев Пидлисецкий. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает УНИАН.

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Пидлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" – написал он.

В VIII созыве Верховной Рады Украины Пидлисецкий был членом фракции "Самопомощь".

Лев Пидлисецкий: что о нем известно

Известно, что в 2009 году Пидлисецкий инициировал и ввел во Львове первые в Украине регулярные экскурсионные туры на так называемом "Безрельсовом поезде". Потом еще и на "Чудо бусе".

В результате была создана туристическая компания "Чудо Тур". Она пропагандирует и осуществляет деятельность по въездному и внутреннему туризму по Украине.

В 2013 году был инициатором создания и президентом Львовского туристического Альянса.

В 2014 году его избрали народным депутатом Украины.

Также известно, что Пидлисецкий закончил обучение на программе MBA Львовской бизнес-школы УКУ.

У Пидлисецкого остались жена и три дочки.