Кулеба прокомментировал репутацию украинских пожарных в Турции и Греции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские пилоты и пожарные сейчас героически делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, сообщает Укринформ.

Министр отметил, что "на днях СМИ Турции и Греции густо пестрят восторженными и благодарными упоминаниями об Украине".

"Настоящий друг познается в беде. Мы благодарны дружественной стране Украине и ее народу за поддержку. Турция всегда поддерживала Украину, и Украина сегодня с Турцией. Сотрудничество между двумя странами всегда продолжится", - отметил турецкий пилот-координатор пожарных самолетов, прибывших из Украины, Фатих Дюзгюн.

В то же время, мэр наиболее пострадавшего порта Мантуди на греческом острове Эвия Аргирис Лиаскос заявил:

"Нам неоценимо помогли 200 пожарных из Украины и Румынии, которые по прибытии зашли прямо в самое худшее пламя. Они работали без остановки все сутки, пока все не погасили. Если бы не они, все бы сгорело. Мы им обязаны".

Кулеба отметил, что Стратегия внешней политики Украины, которую недавно утвердили впервые в истории независимой Украины, определяет продвижение позитивного имиджа Украины в мире одним из шести приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья" , - добавил министр.

По его словам, приобщиться к продвижению интересов Украины в мире может каждый.