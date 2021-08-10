"Экс-министр ДНР" пожаловался на массовое бегство людей из ОРДЛО

"ДНР" необходимо "становиться сильнее экономически", так как жители ОРДЛО массово покидают территорию и на оставшихся предприятиях скоро некому будет работать﻿. Об этом заявил бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, сообщает Деловая столица.

"Надо Донецку становиться сильнее экономически, чтобы он не был территорией выжженного поля, потому что, к сожалению, люди уезжают. Краеугольный камень — это признание, возможность признания позволит разместить здесь войска, как в Южной Осетии и Абхазии" , — сказал террорист.

Отметим, что в начале августа так называемый председатель "общественной палаты ДНР" Александр Кофман заявлял, что "87% молодежи после получения диплома российского образца не связывают свою судьбу с "республикой" .