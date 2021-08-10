"Экс-министр ДНР" пожаловался на массовое бегство людей из ОРДЛО
"ДНР" необходимо "становиться сильнее экономически", так как жители ОРДЛО массово покидают территорию и на оставшихся предприятиях скоро некому будет работать. Об этом заявил бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, сообщает Деловая столица.
"Надо Донецку становиться сильнее экономически, чтобы он не был территорией выжженного поля, потому что, к сожалению, люди уезжают. Краеугольный камень — это признание, возможность признания позволит разместить здесь войска, как в Южной Осетии и Абхазии", — сказал террорист.
Отметим, что в начале августа так называемый председатель "общественной палаты ДНР" Александр Кофман заявлял, что
"87% молодежи после получения диплома российского образца не связывают свою судьбу с "республикой".
"У нас много молодежи, но при этом масса — те, которые не участвуют в общественной жизни, в каких-либо процессах, они хотят уехать", — добавил он.