Рецепты на Маковея: 3 традиционных украинских блюда с маком
Мак – традиционны продукт для украинской кухни. Его используют в кашах и готовят с ним напитки, но в первую очередь мак отлично дополняет выпечку. Приготовьте на праздник вареники, бобальки и пироги, сообщает Сегодня.
Маковый Спас в этом году будет 14 августа, в субботу. С него начнется череда августовских Спасов, а потому этот день еще называется Первый Спас. По традиции, на Маковея в церковь каждый должен был принести букет полевых цветов, обязательно с головками мака. Потом их целый год хранили дома как оберег, а из трав заваривали чай зимой. Мак – ингредиент, который часто используется в украинской кухне. И на Маковея наш народ придумал свою традицию – готовить блюда с маком.
Вареники с маком на пару
В горячие вареники с маковой начинкой нужно положить кусочек сливочного масла, аккуратно перемешать. Перед подачей блюдо следует полить жидким медом и густо посыпать маком.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
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Для теста:
- 3 стакана муки
- 4 ч. л. сахара
- Щепотка соли
- Сода – на кончике ножа
- Сметана – примерно 1,5 стакана
Для начинки:
- 100 г мака
- 4 ст. л. сахара (или по вкусу)
- Кипяток
Способ приготовления:
- Перемешать муку, сахар, соль, соду и сметану в миске, замесить мягкое тесто.
- Мак перемолоть, добавить сахар и залить кипятком так, чтобы мак только впитал в себя воду. Начинка ни в коем случае не должна быть жидкой.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, положить в центр маковую начинку. Защипать края.
- Готовить вареники с маком на пару в течение 10 минут. Если вы планируете отваривать их в воде, добавьте в тесто 1 яйцо.
Бобальки с маком
Эти маленькие шарики из теста горячими поливают жидким медом, густо посыпают маком и молотыми грецкими орехами.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 30 г дрожжей
- 1/2 стакана сахара
- Щепотка соли
- 3 ст. ложки масла
- Мед, мак, орехи
Способ приготовления:
- В теплой воде растворить дрожжи. Из части муки, дрожжей и теплой воды сделать опару. Когда она увеличится в объеме вдвое, добавить остальную муку, долить теплой воды с растворенными в ней солью и сахаром, влить немного масла и замесить тесто.
- Накрыть его и оставить в тепле на 1,5-2 часа. Затем тесто еще раз вымесить, сформировать из него тонкие валики, разрезать валики на квадратики, а из квадратиков сформировать ладонями шарики-бобальки.
- Далее их можно отварить в воде, отварить на пару, испечь в печи, как пироги, или приготовить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.
- После этого следует облить бобальки с маком разогретым медом и посыпать орехами или маком.
Пироги с маком по-украински
Чтобы форма пирожков получилась идеальной, тесто нельзя раскатывать слишком тонко. А начинка не должна быть жидкой.
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Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 40 г свежих дрожжей
- 400 мл молока
- 1 ч. л. (без верха) соли
- 2 ст. л. сахара (1 ложка для теста, 1 – для начинки)
- 100 г масла
- 5-6 стаканов муки
- 150 г сметаны
- 2 яйца
- 1 желток – для смазывания
- Щепотка ванилина
- 2 ст. л. растительного масла
- 1,5 стакана мака
Способ приготовления:
- Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить сахар. Дать постоять 10-15 минут.
- Смешать остальные составляющие для теста и замесить его. Месить нужно минут 15, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Оставить в теплом месте подойти, обязательно накрыв полотенцем.
- Пока тесто подходит, приготовить начинку. Мак промыть холодной водой и залить крутым кипятком. Накрыть и дать набухнуть в течение 40 минут.
- Затем слить лишнюю жидкость и несколько раз прокрутить мак через мясорубку. Добавить сахар и перемешать.
- Из подошедшего теста сформировать пирожки. Поставить их на расстойку в теплое место на 30-40 минут.
- Смазать яйцом и запекать в разогретой до 180-200 градусов духовке до золотистого цвета.
- Достать из духовки, сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 10 минут, дать отдохнуть. Можно смазать пирожки с маком сладким сиропом или жидким медом.