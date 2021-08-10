Рецепты на Маковея: 3 традиционных украинских блюда с маком

Мак – традиционны продукт для украинской кухни. Его используют в кашах и готовят с ним напитки, но в первую очередь мак отлично дополняет выпечку. Приготовьте на праздник вареники, бобальки и пироги, сообщает Сегодня.

Маковый Спас в этом году будет 14 августа, в субботу. С него начнется череда августовских Спасов, а потому этот день еще называется Первый Спас. По традиции, на Маковея в церковь каждый должен был принести букет полевых цветов, обязательно с головками мака. Потом их целый год хранили дома как оберег, а из трав заваривали чай зимой. Мак – ингредиент, который часто используется в украинской кухне. И на Маковея наш народ придумал свою традицию – готовить блюда с маком.

Вареники с маком на пару

В горячие вареники с маковой начинкой нужно положить кусочек сливочного масла, аккуратно перемешать. Перед подачей блюдо следует полить жидким медом и густо посыпать маком.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

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Для теста:

3 стакана муки

4 ч. л. сахара

Щепотка соли

Сода – на кончике ножа

Сметана – примерно 1,5 стакана

Для начинки:

100 г мака

4 ст. л. сахара (или по вкусу)

Кипяток

Способ приготовления:

Перемешать муку, сахар, соль, соду и сметану в миске, замесить мягкое тесто. Мак перемолоть, добавить сахар и залить кипятком так, чтобы мак только впитал в себя воду. Начинка ни в коем случае не должна быть жидкой. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, положить в центр маковую начинку. Защипать края. Готовить вареники с маком на пару в течение 10 минут. Если вы планируете отваривать их в воде, добавьте в тесто 1 яйцо.

Бобальки с маком

Эти маленькие шарики из теста горячими поливают жидким медом, густо посыпают маком и молотыми грецкими орехами.

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3 стакана муки

30 г дрожжей

1/2 стакана сахара

Щепотка соли

3 ст. ложки масла

Мед, мак, орехи

Способ приготовления:

В теплой воде растворить дрожжи. Из части муки, дрожжей и теплой воды сделать опару. Когда она увеличится в объеме вдвое, добавить остальную муку, долить теплой воды с растворенными в ней солью и сахаром, влить немного масла и замесить тесто. Накрыть его и оставить в тепле на 1,5-2 часа. Затем тесто еще раз вымесить, сформировать из него тонкие валики, разрезать валики на квадратики, а из квадратиков сформировать ладонями шарики-бобальки. Далее их можно отварить в воде, отварить на пару, испечь в печи, как пироги, или приготовить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета. После этого следует облить бобальки с маком разогретым медом и посыпать орехами или маком.

Пироги с маком по-украински

Чтобы форма пирожков получилась идеальной, тесто нельзя раскатывать слишком тонко. А начинка не должна быть жидкой.

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Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

40 г свежих дрожжей

400 мл молока

1 ч. л. (без верха) соли

2 ст. л. сахара (1 ложка для теста, 1 – для начинки)

100 г масла

5-6 стаканов муки

150 г сметаны

2 яйца

1 желток – для смазывания

Щепотка ванилина

2 ст. л. растительного масла

1,5 стакана мака

Способ приготовления: