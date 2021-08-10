В Киеве сегодня могут ограничить работу метро

Сегодня, 10 августа возможны ограничения в работе метрополитена Киева на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Причиной является проведение футбольного матча, сообщает РБК-Украина.

"10 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 20:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Генк" (Бельгия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена" , - говорится в сообщении.

Так, перед началом футбольного матча, а также после завершения игры возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В пресс-службе объясняют, что такой механизм применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Автор: Мария Кучерявец