В университете Киева заявили, что не получали жалобы на домогательства к студенткам

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого заявляют, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Университет стали поступать обращения о распространенной в социальных сетях негативной информации, в которой упоминаются преподаватели Университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в Университет не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В университете подчеркивают, что руководствуется действующим законодательством Украины.

"Придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, Университет не имеет объекти ﻿﻿ вной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. После этого, 9 августа, Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.