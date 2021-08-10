Прибыль агропредприятий уменьшилась на 10 млрд грн

Чистая прибыль предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам 2020 г. составила 81,1 млрд грн, сообщает AgroPortal.

Об этом говорится в сообщении Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«В прошлом году 82,6% предприятий отрасли (по ОКВЭД) получили 107,9 млрд грн чистой прибыли, тогда как только 17,4% предприятий закончили год с убытками в 26,8 млрд грн. Это лучшие показатели среди всех видов экономической деятельности, где в целом было 71,0% прибыльных и 29,0% убыточных предприятий» , — рассказал директор «Института аграрной экономики», академик Юрий Лупенко.

По его словам, больше всего чистой прибыли — после сельского хозяйства — принесли экономике предприятия сферы финансовой и страховой деятельности (25,3 млрд грн), оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (22,2 млрд грн), здравоохранения и предоставления социальной помощи (18,9 млрд грн), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (18,0 млрд грн), информации и телекоммуникаций (14,3 млрд грн).

В то же время значительные убытки предприятий промышленности (39,8 млрд грн) и сферы операций с недвижимым имуществом (35,2 млрд грн), в меньшей степени — профессиональной, научной и технической деятельности (12,5 млрд грн) и другие существенно уменьшили общий финансовый результат, отметил Юрий Лупенко.

В 2019 году, напомнил ученый, финансовый результат (сальдо) до налогообложения предприятий сельского хозяйства (по ОКВЭД) составил 91,3 млрд грн, а доля прибыльных предприятий — 83,0%, тогда как в целом по экономике — 671,9 млрд грн и 74,0% соответственно.