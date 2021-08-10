5 полезных заменителей масла для завтрака и тостов
Правильная диета поможет лучше позаботиться о здоровье сердца. При развитии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов, один из ключевых негативных факторов – употребление слишком большого количества насыщенных жиров, что способно привести к повышению уровня "плохого" холестерина, сообщает Профиль.
Например, сливочное масло содержит насыщенные жиры. Это популярный продукт для завтрака во многих странах мира, в том числе в качестве дополнения к тостам. Медики рекомендуют поискать менее вредные альтернативы маслу.
Пять полезных заменителей масла для тостов:
- Авокадо. Вместо сыра с маслом для тоста лучше взять пасту из авокадо или нарезанные ломтики этого фрукта;
- банан. В виде пюре или нарезанных ломтиков бананы станут сытным и полезным дополнением к тостам или булочкам без добавления сахара. Для дополнительного вкуса и аромата сверху можно добавить корицу или семена;
- ягоды и нежирный йогурт. Еще один рецепт, который окажет благоприятное влияние на сердце и организм в целом. Ягоды содержат большое количество антиоксидантов и минералов. На тост можно намазать нежирный греческий йогурт, а сверху положить клубнику, ежевику, чернику, малину и любые другие ягоды, пишет British Heart Foundation;
- арахисовая паста. Она может использоваться как отдельно, так и в сочетании с ягодами, фруктами или тертой морковью. При выборе в магазине нужно обратить внимание, чтобы состав содержал только орехи, без добавления соли, сахара и пальмового масла. Пасту можно сделать и дома, размолов в блендере любимые несоленые орехи до однородной массы;
- Джем из ягод и семян чиа. Такой джем приготовить очень просто. Нужно замочить около 20 г семян в четырех столовых ложках воды, добавить 150 г любых ягод и перемешать до однородной массы. Полученную смесь перелить в банку, накрыть крышкой и поставить в холодильник. После охлаждения джем можно использовать для тоста.