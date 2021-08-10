5 полезных заменителей масла для завтрака и тостов

Правильная диета поможет лучше позаботиться о здоровье сердца. При развитии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов, один из ключевых негативных факторов – употребление слишком большого количества насыщенных жиров, что способно привести к повышению уровня "плохого" холестерина, сообщает Профиль.

Например, сливочное масло содержит насыщенные жиры. Это популярный продукт для завтрака во многих странах мира, в том числе в качестве дополнения к тостам. Медики рекомендуют поискать менее вредные альтернативы маслу.

Пять полезных заменителей масла для тостов: