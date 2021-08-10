Nissan создаст компактный электрический пикап

В компании Nissan рассматривают возможность создания легкого компактного пикапа на электротяге. Новинка будет находиться на ступеньку ниже модели Frontier, а основным конкурентом станет новый Ford Maverick, электрическую версию которого обещают презентовать в ближайшее несколько лет, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на вице-президента американского отделения Nissan Джуди Уиллер. По ее мнению, есть категория покупателей, которым компактный пикап интересен с точки зрения активного образа жизни, а не как "рабочая лошадка". Поэтому ему не обязательно иметь мощную раму и большие размеры.

Nissan Frontier самый новый и самый компактный пикап в современной модельной гамме компании. Источник: Nissan

Пикапы всегда играли важнейшую роль в формировании американского автомобильного рынка. А с учетом современных тенденций по электрификации, вполне логично, что легкий пикап от Nissan может получить электрический привод, тем более, что у компании есть большой опыт создания электрокаров. "Донором" технических компонентов может стать представленный в прошлом году кроссовер Nissan Ariya, который использует модульную платформу CMF-EV.

Электрический кроссовер Nissan Aryia может стать "донором" технических компонентов. Источник: Nissan

Компания Nissan планирует активно электрифицировать свою продукцию и увеличить к 2030 году ассортимент предлагаемых электромобилей. С помощью компактного электрического пикапа компания сможет убить одним выстрелом сразу двух зайцев – увеличить свое присутствие в сегменте и расширить ассортимент электрокаров.

По мнению аналитиков, продажи компактных пикапов в США должны вырасти до 2023 года до 100 тысяч. Пока в этом сегменте представлены лишь две модели – Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick. Но, несомненно, другие производители захотят получить свой "кусок пирога". У Nissan есть все возможности усилить свои позиции на американском рынке, тем более, что в свое время под маркой Datsun компания успешно продавала компактные легкие грузовички.