Шкарлет рассказал о начале учебного года в школах

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, планируется, что в начале учебного года в Украине дети пойдут в школу в полноформатном режиме, сообщает Новое время.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме", — сказал министр.