Рынок земли: украинцы продали более 10 тыс. гектаров

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 5 206 земельных сделок. Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 10 161 га.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Министерства аграрной политики и продовольствия.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 1276 га. На втором месте Харьковская область - 1171 га, тройку лидеров по продаже земли закрывает Кировоградская область - 893 га.

Меньше всего продали в Луганской области - 20,7 га.

Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 532 нотариуса. Всего заявлений – 5 082, из которых согласованы 4 473, в очереди на рассмотрение – 17, получили отказ – 592.

Минагрополитики

Напомним, 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.