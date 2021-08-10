Договор аренды земельного участка: порядок заключения

В бюро правовой помощи подробно рассказали о порядке заключения договора аренды земельного участка, сообщает ЛигаБизнес.

Договор аренды земли - это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требований земельного законодательства.

Объектами аренды являются земельные участки, которые находятся в собственности граждан, юридических лиц, коммунальной или государственной собственности. Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если другое не установлено законом.

Владелец земельного участка может установить требование нотариального удостоверения договора аренды земли и отменить такое требование. Установление (отмена) требования является односторонней сделкой, которая подлежит нотариальному удостоверению. Такое требование является обременением вещных прав на земельный участок и подлежит государственной регистрации в порядке, определенном законом.

Срок действия договора аренды земли определяется при согласии сторон, но не может превышать 50 лет. Дата окончания действия договора аренды исчисляется от даты его заключения. Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

Договор аренды земли заключается в письменной форме и по желанию одной из сторон может быть удостоверен нотариально.

Существенными условиями договора аренды земли являются:

объект аренды (кадастровый номер, место расположения и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

При согласии сторон в договоре аренды земли могут отмечаться другие условия.

В случае приобретения права аренды земельного участка на конкурентных принципах основанием для заключения договора аренды являются результаты земельных торгов.

Арендная плата справляется в денежной форме. При согласии сторон расчеты относительно арендной платы за землю могут осуществляться в натуральной форме. Расчет в натуральной форме должен отвечать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам на дату внесения арендной платы.

Арендная плата за земельные участки, которые находятся в собственности физических и юридических лиц, пересматривается при согласии сторон.

Арендодатель имеет право требовать от арендатора:

использование земельного участка по целевому назначению согласно договору аренды;

соблюдение экологической безопасности землепользования и сохранения плодородия почв, соблюдение норм и правил;

соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон, зон особого режима использования земель и территорий, которые охраняются, а в случае аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом - соблюдение обязательства относительно осуществления мероприятий по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов в соответствии с установленными в установленном порядке режимами работы, а также необходимость оформления права пользования гидротехническими сооружениями и права специального водопользования;

своевременного внесения арендной платы за земельный участок, а в случае аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом - также арендной платы за водный объект.

Арендодатель обязан:

передать в пользование земельный участок в состоянии, которое отвечает условиям договора аренды;

при передаче земельного участка в аренду обеспечивать в соответствии с законом реализацию прав третьих лиц относительно арендованного земельного участка;

не совершать действий, которые бы препятствовали арендатору пользоваться арендованным земельным участком;

возместить арендатору капитальные расходы, связанные с улучшением состояния объекта аренды, которое проводилось арендатором при согласии арендодателя;

предупредить арендатора об особых свойствах и недостатках земельного участка, которые в процессе ее использования могут повлечь экологически опасные последствия для окружающей среды или привести к ухудшению состояния самого объекта аренды.

Права и обязанности арендатора

Арендатор земельного участка имеет право:

самостоятельно хозяйствовать на земле с соблюдением условий договора аренды земли;

по письменному согласию арендодателя возводить в установленном законодательством порядке жилые, производственные, культурно-бытовые и другие здания и сооружения и закладывать многолетние насаждения;

получать продукцию и доходы;

осуществлять в установленном законодательством порядке по письменному согласию арендодателя строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем.

Арендатор земельного участка обязан:

приступать к использованию земельного участка в сроки, установленные договором аренды земли, но не раньше государственной регистрации соответствующего права аренды;

выполнять установленные относительно объекта аренды ограничения (обременения) в объеме, предусмотренном законом или договором аренды земли;

соблюдать режим использования земель естественно-заповедного и другого природоохранного назначения, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, водного фонда;

в пятидневный срок после государственной регистрации права аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности предоставить копию договора аренды к соответствующему налоговому органу, а в случае аренды земельного участка в комплексе с расположенным на ней водным объектом - также соответствующему территориальному органу центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере развития водного хозяйства;

в случае аренды земельного участка в комплексе с расположенным на ней водным объектом использовать водный объект в соответствии с требованиями водного законодательства Украины;

своевременно и в полном объеме платить арендную плату за земельный участок, а в случае аренды земельного участка в комплексе с расположенным на ней водным объектом - также и арендную плату за водный объект;

выполнять установленные законодательством требования пожарной безопасности.

В случае приобретения права аренды земельного участка на конкурентных принципах основанием для заключения договора аренды являются результаты земельных торгов.

Изменение условий договора аренды земли осуществляется по взаимному согласию сторон.

Споры, связанные с арендой земли, решаются в судебном порядке.