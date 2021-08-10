В Раде зарегистрировали законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

Законопроект об основах государственной политики переходного периода был в понедельник зарегистрирован в Верховной Раде под № 5844, сообщает Деловая столица.

Законопроект был подан Кабинетом министров, инициатор — премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основным парламентским комитетом, который будет готовить документ к рассмотрению на пленарном заседании, является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Текст законопроекта пока на сайте не обнародован.

4 августа законопроект о переходном периоде одобрил Кабмин.

Отмечалось, что в документе предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Среди целей документа — определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции, унификация подходов как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и городу Севастополю.

Закон вводит такие понятия, как переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей.