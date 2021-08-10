Kia представила концепт Soul EV Boardmasters Edition

Южнокорейская компания Kia создала уникальный концепткар Soul EV Boardmasters Edition. Новинка будет презентована на британском фестивале Boardmasters, объединяющем любителей серфинга и музыки, который будет проходит с 11 по 15 августа в Корнуолле, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Kia является одним из спонсоров фестиваля.

Клиренс увеличили до 310 мм спереди и 320 мм – сзади. Источник: Kia

Кроссовер Soul EV Boardmasters Edition отличается от обычной модели электромобиля увеличенным дорожным просветом, 16-дюймовыми дисками с внедорожной 30-дюймовой резиной Maxxis Bighorn размерностью 265/75. Клиренс увеличили до 310 мм спереди и 320 мм – сзади.

Помимо увеличенной высоты (1950 мм), новинка привлекает внимание расширенными колесными арками, специальным багажником на крыше с солнечной панелью, дополнительной светотехникой Lazer ST4 Evolution LED, а также декоративными аппликациями на кузове.

Вместительное багажное отделение было увеличено за счет демонтажа заднего ряда сидений. Источник: Kia

В багажнике предусмотрели кронштейны для гидрокостюмов и откидную лавку. Источник: Kia

Серферы смогут разместить на крыше две доски 7ft9 Tahe Bic Malibu. Кроме того, к их услугам в авто есть вместительное багажное отделение, которое было увеличено за счет демонтажа заднего ряда сидений. Вместо них здесь появилось водоотталкивающее покрытие из хвойных пород дерева, откидывающийся кронштейн для гидрокостюмов и полотенец, а также деревянная пляжная скамейка.

Солнечная батарея на крыше может использоваться для питания холодильника, а также других потребителей. Источник: Kia

На управляющей панели есть индикатор работы и два USB-порта. Источник: Kia

Солнечная батарея на крыше может использоваться для питания холодильника, а также других потребителей. На управляющей панели есть индикатор работы и два USB-порта. В дороге развлекать водителя и его спутника будет инфо-развлекательный центр с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистема Harman/Kardon с 10-ю динамиками.

Серферы смогут разместить на крыше две доски 7ft9 Tahe Bic Malibu. Источник: Kia

Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 64 кВтч и электромотором, развивающим мощность 204 л.с. и крутящий момент 395 Нм. С таким арсеналом концепт способен без остановки преодолеть свыше 450 км.