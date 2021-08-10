Документы в смартфоне: как их предъявлять полиции

Каким образом водитель может на месте остановки предъявить со смартфона водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС, сообщает 24 Канал.

Некоторые водители думают, что можно сделать фотокопию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля и на месте остановки предъявлять работникам полиции фотокопии этих документов. Однако это не совсем так.

Пунктом 2.1 ПДД установлено, что водитель должен иметь при себе, в частности, водительское удостоверение и регистрационный документ на транспортное средство. Согласно п. 2.4 ПДД по требованию полицейского в случае наличия законных оснований остановки водитель должен остановиться и предъявить для проверки указанные документы.

Чем предусмотрено предъявление электронных документов

Постановлением КМУ № 956 от 23.10.2019 утвержден Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Этот Порядок определяет процедуру заказа, формирования, предъявления и проверки электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Под терминами электронное удостоверение водителя (далее – е-удостоверение) и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (далее – е-свидетельство) следует понимать цифровое отображение выданных лицу национального удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом). Этот код обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Частью 3 указанного Порядка определено, что лицо, получившее удостоверение и/или свидетельство о регистрации транспортного средства, имеет право заказать е-удостоверение и е-свидетельство. Для заказа е-удостоверения и/или е-свидетельства такое лицо должно загрузить на смартфон мобильное приложение Дия и пройти электронную идентификацию.

Е-удостоверение и е-свидетельство формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, указанных в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства. В том числе оцифрованного образа лица человека для формирования е-удостоверения. Е-удостоверению и е-свидетельству присваивается уникальный электронный идентификатор (QR-код) для доступа к сведениям единой информационной системы МВД, на основании которых формировались е-удостоверение и е-свидетельство.

Частью 6 и 7 Порядка определено, что е-удостоверение и е-свидетельство предъявляются водителем на смартфоне без дополнительного предъявления удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленных на бланках, а также без документа, удостоверяющего личность.

Полицейский проводит проверку достоверности предъявленных лицом е-удостоверения и е-свидетельства с помощью технических средств, в том числе с использованием уникального электронного кода (QR-кода) и сведений из единой информационной системы МВД.

Выводы

Таким образом, на основании п. 2.4 ПДД по требованию полицейского водитель имеет право предъявить для проверки удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства на смартфоне только в приложении “Дия”. При этом, дополнительно предъявлять “бумажные” документы обязанности нет.

В то же время предъявление на смартфоне фотокопий этих документов не предусмотрено законом. В таком случае водитель может получить штраф на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП в размере 425 грн.