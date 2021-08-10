Украина обратилась к России из-за действий в Черном море

Россия должна прекратить незаконные действия и решения, в частности по закрытию части акваторий Черного моря и, среди прочего, выплатить соответствующую компенсацию Украине. О таком говорится в заявлении украинской делегации в ООН, распространенном в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море, сообщает Укринформ.

Украинская делегация обращает внимание членов Совбеза на многочисленные вопиющие нарушения Россией прав Украины, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву и других международных норм и принципов. Россия, в частности, незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои морские права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, эксплуатировала суверенные ресурсы Украины в этих водах в собственных целях.

Украинская делегация напомнила, что в апреле 2021 Россия перекрыла часть Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военно-морских кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. РФ "незаконно ведет себя на море", блокируя коммерческое судоходство и препятствуя военно-морским судам, говорится в заявлении.

Отмечается также, что Россия усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, в частности, путем увеличения количества военно-морских судов, в том числе способных нести ядерное оружие.