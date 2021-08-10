Неизвестный покупатель отдал $135 000 за NFT камня
Созданная в конце 2017 года NFT-коллекция EtherRock стала популярной среди пользователей. 8 августа они заплатили в общей сложности свыше $200 000 за два разноцветных камня, сообщает ForkLog.
EtherRock #21 перешел к новому владельцу за 45 ETH (более $135 000 на момент сделки), #33 купили за 33 ETH (почти $104 000).
Авторы коллекции вдохновлялись классическим увлечением игрушками Pet Rock, вспыхнувшим в конце 1975 года. Серия NFT состоит из ста идентичных по форме разноцветных камней. Согласно Etherscan, первый EtherRock продали 26 декабря 2017 года за 0,099 ETH (около $300 на тот момент).
Новая волна интереса к EtherRock связана с тем, что создатели выпустили оставшиеся токены.
Сейчас многие камни выставлены на перепродажу на популярных NFT-маркетплейсах. Цены на них варьируются от 31 ETH ($96 100) до 626 262 ETH (примерно $1,9 млрд).
Растущую популярность токенизированных камней-питомцев прокомментировал соучредитель и генеральный директор Onchain Capital Ран Нойнер:
«В мире 7 млрд человек, 21 млн BTC и только 100 камней. Представляете, что произойдет, когда в проект потекут институциональные деньги? Одобрение Rocks ETF – это вопрос времени».