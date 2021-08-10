Киев запустил систему получения спецпропусков на транспорт

Столичные власти разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественный транспорт на случай усиленного карантина. С 10 августа она заработала в тестовом режиме, сообщает Украинская правда.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура", - заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

По словам чиновника, оформить пропуска можно будет онлайн, ими смогут воспользоваться предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Авторизоваться в системе и подать заявку на пропуска можно уже сейчас.

Для заказа спецпропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно:

Авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе.

Заполнить электронную форму заявки (Предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун). Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей – виды деятельности в соответствии с КВЭД.

Ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника.

Отмечается, что для предотвращения фальсификаций, все сотрудники, указные в списке, будут проверяться на трудоустройства в указанном предприятии или организации.

Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков для каждого сотрудника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Если предприятие получило спецпропуска, то транспортная карточка работника активируется автоматически.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом сотруднику нужно будет иметь транспортную карту.

Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение Киев Цифровой и добавив транспортную карту.

В КГГА добавили, что будут работать карточки трех видов – транспортная карта нового образца, старого образца и карточка киевлянина.

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.