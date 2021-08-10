Президента Бразилии обвинили в геноциде

Организация APIB, которая защищает права коренного населения Бразилии, обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой привлечь к ответственности президента страны Жаира Болсонару за геноцид, сообщает Лента.Ру.

Правозащитники обвинили политика в истреблении коренных народов Бразилии и разрушении их родины. По их словам, с момента вступления в должность в 2019 году Болсонару проводил "явную, систематическую и преднамеренную политику" против национальных меньшинств.

Координатор APIB по правовым вопросам Элой Терена подчеркнула, что бразильская система правосудия неспособна самостоятельно расследовать указанные инциденты, поэтому граждане обратились за помощью к международному сообществу.

"Мы считаем, что в Бразилии совершаются действия, которые представляют собой преступления против человечности, геноцид и экоцид" , — заявила она.

Активисты организации также обвинили Болсонару в усугублении негативных последствий пандемии коронавируса для страны.