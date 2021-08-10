Названа новая десятка судей шоу "Співають всі"

Уже 21 августа на телеканале "Украина" в 21:00 покажут первый выпуск масштабного талант-шоу "Співають всі!". Среди 100 звездных судей будут LOOKINICH, Дядя Жора, Назарий и Дмитрий Яремчуки, АСАФАТОV, Илья LETAY, Кристина Охитва, Игорь Балан, Ольга Нека и группа PATSYKI Z FRANEKA, сообщает Обозреватель.

Шоумен Дядя Жора заявил, что как только он познакомился с британской версией шоу "Співають всі!", захотел принять участие в украинской интерпретации проекта. А уже оказавшись на съемочной площадке, убедился – это невероятное шоу, которое так долго ждали украинские зрители.

Дядя Жора. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Певец АСАФАТОV рассказал, что для него важно понимание и "проживание" песни исполнителем. По его мнению, "петь должна душа, с пониманием того, о чем именно эта песня".

Певец АСАФАТОV. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Солидарна с мнением певца и заслуженная артистка Украины Кристина Охитва. Певица ждет от участников такой подачи, чтобы каждый зритель мог увидеть себя в выбранной песне и прочувствовать композицию с первых до последних нот.

Кристина Охитва. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

А вот известный артист Илья LETAY будет искать уникальность и харизматичность в каждом конкурсанте.

Илья LETAY. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Лидер группы PATSYKI Z FRANEKA – NAZAR уверен, что харизма – это то, что отличает его от других исполнителей, поэтому будет поддерживать конкурсантов, которые обладают ею.

Группа PATSYKI Z FRANEKA. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Народный артист Украины Дмитрий Яремчук убежден – долго искать по-настоящему талантливых артистов им не придется, ведь Украина богата уникальными голосами. А вот он будет голосовать за необычные и интересные тембры и образы. Мнение брата поддержал и Назарий Яремчук.

Народный артист Украины Дмитрий Яремчук. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Назарий Яремчук. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Певица Ольга Нека призналась – участие в проекте – это знак свыше. Исполнитель LOOKINICH тоже обрадовался возможности присоединиться к вокальному шоу и надеется своими голосами дать участникам максимальную поддержку в творческих начинаниях.

Певица Ольга Нека. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Исполнитель LOOKINICH. Источник: Пресс-служба ТРК "Украина"

Певец и автор песен Игорь Балан отмечает: "Без драм не обойдется", ведь судьям нужно выбрать среди талантливых артистов лучших, а победитель будет всего один!".