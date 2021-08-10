Дельта-штамм в Украине: в одной из областей выявили 10 случаев заражения

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Об этом заявил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Слово и дело.

"Имеется п ﻿ одтвержденная информация от референс-лаборатории г. Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - написал Чаус.

По его словам, план действий обсудили и отработали в ходе областной комиссии ТЭБ и ЧС. На данный момент ситуация под контролем.

Председатель отметил, что в области работает 152 пункта прививок и 17 центров массовой вакцинации.