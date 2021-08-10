В Украине разоблачили группировку, лидер которой более 10 лет терроризировал Кривой Рог
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового
"воздействия".
Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как
"смотрящий" за городом.
По предварительным данным следствия, злоумышленники
"специализировались" на
"крышевании" бизнеса, уборке
"общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа
"должников" платить за
"обязательствами", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.
Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного
"транша" несуществующего долга. 30 тысяч долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.
В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъято большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.
В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.