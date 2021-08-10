Бюджетный компакт Skoda Slavia идет на замену Rapid

Чешский автопроизводитель анонсировал новинку, которую собирается представить до конца этого года. Первым рынком для модели станет Индия, сообщает 24 Канал.

Индийское подразделение Skoda объявило конкурс на лучший дизайн камуфляжа для Slavia, тем самым раскрыв первую информацию о будущей новинке. Пока неизвестно, распространится ли новый бюджетный компакт Slavia на рынки других стран.

Компания Skoda готовится к концу года представить новый бюджетный седан под названием Slavia. Новинка ориентирована в первую очередь на индийский рынок, где заменит актуальное поколение Rapid. Будущая новинка получит на выбор два турбомотора.

Skoda Slavia будет иметь в основе платформу MQB-A0, которую также использует кроссовер Kushaq. Новый четырехдверный седан будет иметь большую, чем у Rapid, колесную базу и общие габариты. Длина новой модели составит 4480 миллиметров, против 4413 миллиметров у Rapid. Основными конкурентами Slavia в Индии будут Honda City, Hyundai Verna и Volkswagen Virtus.

Линейка моторов Slavia будет включать 1-литровый трехцилиндровый турбомотор на 115 лошадиных сил, который будут совмещать с 6-скоростной “механикой” или автоматической трансмиссией, а также 1,5-литровый турбомотор на 150 сил, который будет работать в паре с коробкой передач DSG.

Индийское подразделение Skoda проводит конкурс среди дизайнеров на лучшее оформление камуфляжной пленки для Slavia. Победитель получит возможность посетить Прагу. За второе место дизайнер получит графический планшет, а тем, кто попадет в первую пятерку, достанутся фирменные аксессуары Skoda.