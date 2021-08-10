Украина ускоряет темпы экспорта зерна на фоне прогноза рекордного урожая зерновых культур, который аграрии еще продолжают собирать, сообщает УНИАН.

Как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия от 9 августа, с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022) Украина экспортировала 3,86 млн тонн зерновых нового урожая, что на 365 тыс. тонн, или на 10%, больше, чем за такой же период прошлого МГ.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,4 млн тонн (на четверть меньше аналогичного периода прошлого года), ячменя - 1,39 млн тонн (на четверть больше), кукурузы - 1,05 млн тонн (в два раза больше), ржи - 5,1 тыс. тонн (против 4,8 тыс. тонн годом ранее).

Прогнозы:

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает восстановления объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2021 - июнь 2022) до показателей рекордного 2019-2020 МГ.

В частности, экспорт зерновых ожидается на уровне 56 млн тонн при рекордном урожае в 75,8 млн тонн.

По состоянию на 9 августа 2021 года аналитики прогнозировали, что Украина в этом году может собрать до 32 млн тонн урожая пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю независимости.