Укргаздобыча сократила добычу газа

АО "Укргаздобыча" в январе-июля 2021 года сократило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% или 0,437 млрд м3 до уровня 7,9 млрд м3.

Как отметила пресс-служба компании, отклонение от производственного плана составляет минус 1,6% или 0,125 млрд м3 газа.

При этом отпуск газа за 7 мес. 2021 уменьшился на 5,1% или 0,406 млрд м3 - до 7,5 млрд м3, это на 0,7% или 0,051 млрд м3 меньше производственного плана.

В июле текущего года «Укргаздобыча» обеспечила добычу 1,144 млрд м3 природного газа (минус 4,8%, или 57,5 млн до показателя аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,088 млрд м3 (минус 4,5%, или 50,8 млн м33).

Для стабилизации производственных показателей в течение семи месяцев 2021 года АО «Укргаздобыча» выполнило следующие мероприятия:

введено в эксплуатацию 25 новых скважин;

проведено 80 капитальных ремонтов скважин;

осуществлена 321 колтюбинговая операция, 71 операция по гидроразрыву пласта;

проведено 9 операций по бурению боковых стволов.

За все время оборудовано системой дистанционного мониторинга 197 высокодебитных скважин.