В столице устроили дрифт на Софиевской площади

В Киеве неизвестные устроили дрифт среди пешеходной зоны на Софийской площади, сообщает Деловая столица.

Соответствующее видео обнародовал первый заместитель гендиректора заповедника София Киевская Вадим Кириленко в своем Facebook.

В частности, на ролике видно как два автомобиля описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади. Также на съемке заметны люди, которые снимают на видео происходящее.

В свою очередь власти города заявили, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение съемок в историческом центре столицы, и уже обратились в полицию по расследованию инцидента и установлению причастных к нему лиц. По данным КГГА, это были съемки рекламы.