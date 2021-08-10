Нас ждут самые опасные дни в августе: астрологи назвали даты

В августе 2021 астрологи прогнозируют несколько крайне опасных дней, которые могут негативно сказаться на наших делах и здоровье. Конечно, в эти даты можно выходить на улицу, но постарайтесь быть бдительными, сообщает РБК-Украина.

В какие из дат нужно быть предельно осторожными, почему лучше удержаться от некоторых привычных дел, а также о том, почему именно эти дни - самые опасные, читайте далее в материале.

Самые опасные дни в августе

13 августа

Специалисты нам советуют в пятницу, 13-го быть осторожными, следить за словами и мыслями.

"Не желайте никому зла и излучайте позитив" , - говорят астрологи.

19 августа

Меркурий и Марс в соединении - это очень опасный аспект, причем нет абсолютно никакой разницы, в каких знаках Зодиака эти планеты находятся в этот момент.

Кроме того, в этот день многие изменят своим вторым половинкам и бесцельно потратят деньги, поскольку просто "не смогут бороться с соблазнами".

20 августа

Уран становится ретроградным. Весь остаток года он пробудет в этом состоянии. И пока эта планета движется в обратном направлении, у нас будут возникать мелкие проблемы и неурядицы во всех сферах.

"Этот день отметится переживаниями, спонтанными обидами и неприятными воспоминаниями" , - предупреждают специалисты.

30 августа

Меркурий переходит в знак Весов. И такое положение планеты сделает нас более халатными и неосмотрительными.

"В этот день будьте осторожнее вдвойне, так как есть шанс пойти по неверному пути. Даже самые близкие люди могут говорить вам обидные вещи, давать пустые обещания, а отличать правду от лжи будет тяжело, что плохо скажется как на финансовой, так и на любовной сфере" , - говорят эксперты.

Автор: Styler