Монатик романтично поздравил любимую с днем рождения

Во вторник, 10 августа, жене Монатика Ирине исполняется 35 лет. По случаю дня рождения артист, как и из года в год, посвятил любимой стих. Он красноречиво заявил, что ему с ней очень повезло, сообщает 24 Канал.

Певец позаботился о том, чтобы день рождения Ирины Демичевой был незабываемым. Он взял паузу между гастролями и полетел с семьей за границу. Монатик с женой и детьми остановились в роскошной вилле с бассейном. Неизвестно, какой презент артист подготовил любимой, однако после полуночи поздравил ее публично.

В личном профиле с 2,5-миллионной аудиторией Монатик опубликовал видео из-за кулис съемки для глянца L'Officiel, обложку которого он украсил с женой и сыновьями. В подписи к романтическому посту певец оставил "свежее" стихотворение, которое написал любимой.

"Как же мне повезло, ты такая одна, я думаю с трепетом, так осторожно! Ведь даже в беде, даже на дне. Свою половину найти все же можно" , – заявил Монатик.

На личной странице в инстаграме Ирина Демичева показала, как ее поздравили сыновья Даниил и Платон. Они нарисовали для мамы открытку, на которой изобразили всю семью. Ребята даже попытались указать возраст именинницы, однако с цифрами у них пока складывается не очень хорошо.

"Привет, мои счастливые 35," , – лаконично подписала жена Монатика.

Как жену Монатика поздравили звездные друзья