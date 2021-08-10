В мире спрогнозировали пик смертности от коронавирусной инфекции

Согласно прогнозам ученых, к концу 2021 года общее количество летальных исходов от коронавируса достигнет 5,3 млн человек. Более того, 12 миллионов умрет по причинам, связанным с этой болезнью, сообщает Вести.

Специалисты уверены, что такое число смертей может спровоцировать штамм "Дельта", который сейчас стремительно распространяется в мире.

Прогнозы Института показателей и оценки здоровья различают официально зарегистрированную смерть от Covid-19 и дополнительные случаи смертей, связанных с коронавирусом, включая те, которые официально не фиксируются.

Между тем тревожные данные Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC) показывают, что дельта распространяется быстрее, чем предполагалось в предыдущих моделях, и теперь на ее долю приходится 82 процента всех новых случаев по стране.

В Нью-Йорке, который в прошлом году был эпицентром вируса в мире, число случаев заболевания может увеличиться в шесть раз, а количество смертей - в семь с настоящего момента и до конца августа, если распространение этого варианта будет продолжаться такими же темпами, как и сейчас.