Можно ли стать владельцем потерянной вещи: условия

Министерство юстиции рассказало, что делать, если вы нашли потерянную вещь, сообщает ЮрЛига.

Согласно украинскому законодательству:

если вы нашли потерянную вещь - вы обязаны немедленно уведомить об этом лицо, которое ее потеряло, или собственника вещи и возвратить найденную вещь этому лицу;

если вы нашли потерянную вещь в помещении или транспортном средстве - то обязаны передать ее лицу, которое представляет владельца этого помещения или транспортного средства, а оно в свою очередь приобретает права и обязанности лица, нашедшего потерянную вещь;

если место пребывания лица, имеющего право требовать возврата утерянной вещи, неизвестно, то вы обязаны заявить о находке территориальному органу полиции или органу местного самоуправления.

"Вместе с этим вы имеете право хранить найденную вещь у себя или сдать ее на хранение в территориальный орган полиции или орган местного самоуправления, или передать находку лицу, которое они указали" , - отметили в министерстве.

Лицо, нашедшее утерянную вещь, отвечает за ее утрату, уничтожение или повреждение в пределах ее стоимости лишь в случае своего умысла или грубой неосторожности.

Когда человек может стать владельцем потерянной вещи?

Если вы нашли чью-то потерянную вещь, то можете приобрести право собственности на нее по истечении 6 месяцев с момента заявления о находке территориальному органу полиции или органу местного самоуправления при условии, что:

не установлен собственник или иное лицо, имеющее право потребовать возврата потерянной вещи;

собственник или иное лицо, имеющее право потребовать возврата потерянной вещи, не заявили о своем праве на вещь тому, кто ее нашел, территориальному органу полиции или органу местного самоуправления.

К территориальной общине право собственности на находку переходит в случае подачи лицом, которое ее нашло, письменного заявления об отказе от приобретения права собственности на находку в орган местного самоуправления.

Право на возмещение или вознаграждение в случае, если появился владелец утерянной вещи

Лицо, нашедшее утерянную вещь, имеет право требовать от лица, которому она возвращена, или которое приобрело право собственности на нее, возмещение необходимых расходов, связанных с находкой (хранение, розыск владельца, продажа вещи и т.п.), а также вознаграждение за находку в размере до 20 процентов стоимости вещи.

Если собственник (владелец) публично обещал вознаграждение за находку, вознаграждение выплачивается на условиях публичного обещания. В то же время право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее утерянную вещь, не заявило о находке или совершило попытку скрыть ее.