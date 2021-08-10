Рози Хантингтон-Уайтли показала идеальный классический образ

34-летняя знаменитость Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться роскошным гардеробом. Модель известная любительница классического стиля, поэтому часто демонстрирует своим поклонникам красивые аутфиты. Каждый раз инфлюэнсер потрясает своим лаконичным, но стильным нарядом. На этот раз она показала классику – сочетание белой рубашки и черных брюк, сообщает 24 Канал.

Британская знаменитость Роузи Хантингтон-Уайтли имеет огромную армию поклонников, которые восхищаются ее стилем. Модель всегда выходит на публику или на прогулки в элегантном наряде.

Рози не гонится за трендами, поэтому ее редко можно увидеть в супертрендовых вещах, впрочем она грамотно выбирает отдельные стильные элементы гардероба и сочетает их с базовыми вещами.

Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма

Сочетание белой рубашки и черных брюк подходит для создания капсулы или основы образа. В отличие от других цветов, белый и черный подойдет для многих вариантов стиля.

Рози надела классический комплект для дневного выхода, правильно совместив рубашку со штанами, не перегружая образ лишними аксессуарами, чтобы не создать эффект излишне делового стиля.