Экс-депутат Госдумы призвал к референдуму о присоединении "ЛДНР" к РФ
Бывший депутат Госдумы РФ, историк, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии и член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За Правду" Семен Багдасаров заявил о необходимости проведения всероссийского референдума о включении "ЛДНР" в состав России, сообщает Деловая столица.
По его словам, территория Донбасса якобы незаконно отошла Украине, а
"историческое прошлое должно быть правдивым".
"Это наша территория! Я считаю, что пора референдум провести всероссийский о возможности вхождения Донбасса в состав Российской Федерации. И большинство выскажется "за", — сказал россиянин.
По его мнению, весь юго-восток Украины, все русскоговорящие и русскоориентированные территории якобы должны войти
"в состав Российской империи".
"Надо действовать! Хватит нам критиковать, болтать, защищать, позволяя при этом убивать наших граждан на Донбассе", — сказал Багдасаров.