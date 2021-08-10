Экс-депутат Госдумы призвал к референдуму о присоединении "ЛДНР" к РФ

Бывший депутат Госдумы РФ, историк, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии и член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За Правду" Семен Багдасаров заявил о необходимости проведения всероссийского референдума о включении "ЛДНР" в состав России, сообщает Деловая столица.

По его словам, территория Донбасса якобы незаконно отошла Украине, а "историческое прошлое должно быть правдивым".

"Это наша территория! Я считаю, что пора референдум провести всероссийский о возможности вхождения Донбасса в состав Российской Федерации. И большинство выскажется "за" , — сказал россиянин.

По его мнению, весь юго-восток Украины, все русскоговорящие и русскоориентированные территории якобы должны войти "в состав Российской империи".