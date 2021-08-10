Месси согласовал контракт с новым клубом

Легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси договорился о контракте с ПСЖ. Соглашение аргентинца с парижанами рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон – до лета 2024-го, сообщает Обозреватель.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, его зарплата составит 35 миллионов евро в год, включая бонусы. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" в ближайшие часы прилетит в столицу Франции для завершения перехода.