ГФС разоблачила экс-руководство госкомпании на растрате имущества на 78 млн

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили должностных лиц государственной компании в растрате госимущества на сумму 78 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Сотрудники ГУ ГФС в Киеве, под руководством Киевской городской прокуратуры завершили досудебное расследование уголовного производства по обвинению бывшего заместителя руководителя государственной компан ии и двух его пособников в совершении растраты государственного имущества в особо крупных размерах и служебной подделки документов" , - говорится в сообщении.

Установлено, что в период 2011-2012 годов, бывший заместитель руководителя госкомпании оформил бестоварные операции по производству агропромышленного оборудования для последующего предоставления его в финансовый лизинг в адрес «фиктивных» предприятий в особо крупных размерах, что привело к растрате госимущества в сумме 78 млн грн.

С целью возмещения убытков наложен арест на имущество обвиняемого и предъявлен гражданский иск на общую сумму 78 млн грн.