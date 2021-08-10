В Украине могут развернуть подразделения ПВО США

Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие на временно оккупированном Крымском полуострове.﻿ Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников.

Он добавил, что именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке и влияет на Балканы.

"Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж" , - отметил Резников.

Он также выразил убеждение, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска.