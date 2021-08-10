Эмоциональные хвостатые: 10 кадров собак, которые сделают ваш день

Животные способны испытывать широкий спектр эмоций. Они бывают веселыми и машут хвостиком, или расстроенными, когда отказываются от игр и игнорируют хозяев, сообщает 24 Канал.

Собаки любят корчить смешные мины. Они, кажется, сами не осознают, насколько смешно могут выглядеть. К счастью, такие забавные моменты смогли зафиксировать хозяева и прохожие, а мы решили поделиться этими фотографиями с вами.

Смешные фото домашних любимцев

Этот итальянский грейхаунд решил продемонстрировать свою широкую улыбку, а его хозяин вовремя вытащил камеру и зафиксировал это.

Какая красивая улыбка / Фото Boredpanda

Этот песик будто пародирует картину позади. Его выражение очень смешное.

Фото Boredpanda

Щенок воспринял игру с мячом слишком серьезно. Его жажда до победы помогла сделать эти смешные фото.

Фото Boredpanda

Неожиданный громкий звук разбудил собаку и вызвал такие забавные возмутительные эмоции.

Фото Boredpanda

А этот песик, кажется, радуется больше своих хозяев. Он всеми возможными способами демонстрирует свои радостные эмоции.

Этот усталый зверь похож на отца маленького котика.

Фото Boredpanda

Эта маленькая чихуахуа наверняка не очень любит морковь. Ее реакция красноречива.

Фото Boredpanda

А этот любимец решил поиграть и корчил разные смешные мордочки. Хорошо, что хозяин успел это зафиксировать.

Фото Boredpanda

Собака, который пытается удержать хозяйку дома, и с убедительным видом угрожает ее не отпустить.

Фото Boredpanda

Домашний любимец очень хотел стать акробатом. Эти сумасшедшие трюки точно должны увидеть все.