Банки активно сокращают персонал – обзор НБУ

Во II квартале 2021 года банки активно сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч), больше всего – ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54). Иностранные банки закрыли 24 отделения, и только частные банки открывали новые филиалы – 17, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствует "Обзор банковского сектора" Национального банка Украины (НБУ) за август 2021 года.

Как отмечается в обзоре, в II квартале уволено в целом 1,1 тыс. работников, больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки. При этом частные банки наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в банках работают 125 тысяч человек.

Во II квартале банки значительно нарастили сеть POS-терминалов - до 420 тысяч. Такой прирост произошел благодаря ПриватБанку (+16,2 тыс.) и иностранным банкам (+4,7 тыс. терминалов).

Количество банкоматов (34,5 тысяч) сократилось у всех групп: за квартал банки изъяли из сети 198 банкоматов.

Автор: Александр Белоус