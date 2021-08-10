Lamborghini возродит легендарную модель Countach

Итальянская компания Lamborghini анонсировала планы по возрождению культовой модели Countach. Одна из икон стиля 70-80-х годов получит гибридный мотор и полный привод, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Пока в компании тщательно скрывают все подробности о модели, дебют которой ожидается на фестивале в Калифорнии в середине этого месяца. Напомним, что в этом году Countach отмечает свое 50-летие – дебют прототипа Lamborghini Countach LP500 от ателье Bertone состоялся в 1971 году на автошоу в Женеве.

1971 Lamborghini Countach LP500 от ателье Bertone. Источник: Bertone

Производство Lamborghini Countach прекратили в 1990 году. На фото юбилейная версия "25 Anniversary" с опционным задним антикрылом. Источник: Lamborghini

По предварительным данным наследник культовой суперкара Countach получит в свое распоряжение полноприводную трансмиссию и мощный 800-сильный мотор V12.

Ожидается, что основой для создания новинки послужила модель Sian FKP 37, которая оснащается аналогичным двигателем с вспомогательным электромотором, размещенным в блоке с автоматической трансмиссией.

Lamborghini Sián FKP 37 презентовали в 2019 году во Франкфурте. Источник: Lamborghini

Представленный в 2019 году на автошоу во Франкфурте, Sian стал первым серийным "гибридным" автомобилем марки. Атмосферный V12 с распределенным впрыском развивает мощность 785 л.с., а в роботизированную коробку передач ISR встроен скромный электромотор. Он работает с напряжением 48 вольт и добавляет суперкару свои 34 л.с. и 38 Нм.

Производство новой генерации модели Countach будет ограничено 112-ю экземплярами стоимостью порядка 2,5-3 миллиона евро каждый.