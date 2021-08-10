Продлеваем жизнь пластиковым окнам: как очистить и смазать детали

Правильный и своевременный уход поможет избежать замены пластиковых окон, и тем самым сэкономить деньги и время. Соблюдение некоторых правил сохранит их в хорошем состоянии и продлит срок эксплуатации, сообщает Профиль.

Стекла и каркас окон нужно регулярно мыть от грязи. Лучше всего для этого подойдет обычный мыльный раствор или специальные средства. Абразивные чистящие растворы не рекомендуется использовать, чтобы не повредить поверхность. Также под запретом бензин, растворители и ацетон. Обращайте внимание на состояние водоотводов, их тоже необходимо периодически очищать от грязи.

Резиновые уплотнители на окнах обеспечивают герметичность для того, чтобы влага и воздух не могли проникнуть внутрь помещения. Эти детали нужно чистить раз в полгода.

Используйте мягкую ткань, а после нанесите на уплотнители силиконовое масло или глицерин. Такой уход существенно продлит срок эксплуатации окон. Если со временем уплотнители потеряли эластичность или на них появились трещины, их нужно заменить на новые.

Фурнитура тоже требует регулярного ухода. Все движущиеся элементы нужно смазывать маслом без кислот и смол в составе. Эту процедуру следует проводить раз в полгода. Мелкие дефекты на поверхности пластиковых окон замазываются специальным клеем.

Москитная сетка не нуждается в специальном уходе. Чтобы продлить срок ее эксплуатации, снимайте деталь на те месяцы, когда она не нужна. Промойте ее обычной водой под струей душа или мыльным раствором.

Чтобы пластиковые окна прослужили долго, важно не только правильно за ними ухаживать, но и изначально выбрать качественную конструкцию.

