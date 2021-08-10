Трамп изменил дизайн своей кепки

Бывший президент США Дональд Трамп решил изменить дизайн своей легендарной красной кепки, сообщает Вести.

Он сократил знаменитую надпись "Make America great again" до инициалов, а на козырьке теперь красуется автограф бывшего американского лидера. Об этом сторонники политика получили специальное уведомление.

Помимо данных о сборе пожертвований к письму прилагалась фотография головного убора с сокращением знаменитой надписи Make America great again ( "Сделаем Америку снова великой" ). В тексте письма говорилось, что Трамп сам разработал новый дизайн с личной подписью на козырьке.

"Я только что разработал нашу совершенно новую кепку MAGA и хочу, чтобы она была у тебя. Ты всегда был одним из моих самых преданных сторонников, поэтому я не хочу, чтобы у тебя была любая кепка. Я хочу, чтобы у тебя была кепка MAGA, которую я лично подписал для тебя", — гласило письмо.

При этом в сообщении не уточнялось, где можно приобрести новинку. Однако, вероятно, для этого необходимо внести пожертвование в размере 25, 50, 100 или 250 долларов, что и предлагают сделать авторы послания.