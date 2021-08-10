ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка за 294 млн грн

ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка за 294 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) со второй попытки продал на аукционе "Прозорро.Продажи" главный офис ВТБ Банка, расположенный в центре Киева, ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева за 294,3 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации в системе, торги по английской модели состоялись во вторник. Стартовая цена лота составила 279,9 млн грн.

Конкурентами "Дипробудмашины" были ООО "Форчунер Риелти" и ООО "Электронные торговые технологии".

Согласно описанию лота, 8-этажное офисное здание премиум-класса имеет подземный паркинг, два лифта. Оснащено современными инженерными системами и автономным электроснабжением.

Как сообщалось, первая попытка продажи главного офиса ВТБ Банка состоялась 6 июля по цене 400 млн грн, однако безуспешно. Для повторных торгов ФГВФЛ снизил цену почти на 30%.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics