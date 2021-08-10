Наступление Талибана: боевики освободили из тюрем сотни заключенных

Боевики террористического движения Талибан, захватившие накануне уже шестую провинцию Афганистана, выпускают из тюрем всех заключенных, сообщает Новое время.

Соответствующие видео они публикуют в соцсетях.

По имеющимся данным, в городе Шеберган провинции Джаузджан талибы освободили более 700 заключенных.

Taliban has captured the city of Sheberghan, capital of Afghanistan's Jawzjan Province. And soon after taking control of Sheberghan, the Taliban released 700 men and 30 women prisoners from the prison. #SanctionPakistan #StandForAfghanistan pic.twitter.com/X3y8xV08Dn — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 9, 2021

Taliban, hapisanelerde bulunan suçluları birer birer serbest bırakıp Türkiye’ye doğru yola çıkarıyor. pic.twitter.com/6quSsg43M3 — Ata Benli (@atabenli) August 9, 2021

Талибы освободили всех заключенных из тюрьмы в провинции Джаузджан на севере Афганистана. 1953 год вернулся pic.twitter.com/1o9fy9FO9Y — Д///ИХАД (@tvjihad) August 7, 2021

Кроме того, террористы также взяли под свой контроль тюрьму и другие госучреждения в Талукане, который является столицей провинции Тахар.

تخار تحت مدیریت واقعی قرار گرفت



تخار تر واقعي مدیریت لاندې شو pic.twitter.com/SwdLbNcvDX — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 8, 2021

Масштабное наступление боевиков на позиции правительственных сил, начавшееся на фоне решения США о выводе своих войск из Афганистана, продолжается.

Кроме провинций Джаузджан и Тахар, под контроль Талибана на данное время перешли также Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Саманган.