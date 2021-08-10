Наступление Талибана: боевики освободили из тюрем сотни заключенных

Боевики террористического движения Талибан, захватившие накануне уже шестую провинцию Афганистана, выпускают из тюрем всех заключенных, сообщает Новое время.

Соответствующие видео они публикуют в соцсетях.

По имеющимся данным, в городе Шеберган провинции Джаузджан талибы освободили более 700 заключенных.

Кроме того, террористы также взяли под свой контроль тюрьму и другие госучреждения в Талукане, который является столицей провинции Тахар.

Масштабное наступление боевиков на позиции правительственных сил, начавшееся на фоне решения США о выводе своих войск из Афганистана, продолжается.

Кроме провинций Джаузджан и Тахар, под контроль Талибана на данное время перешли также Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Саманган.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics