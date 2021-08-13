Одна сигарета сокращает жизнь на 5 минут и 30 секунд - исследование

Ученые выяснили, что регулярное курение уменьшает продолжительность жизни на 4,7 года. Те, кто вовремя бросил курить, могут продлить себе жизнь на 10 лет, сообщает Корреспондент.

Исследователи из институтов США и Канады утверждают, что каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд. Об этом пишет Центр гражданского представительства Жизнь.

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года" , - говорится в сообщении.

Согласно информации государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США, среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, тех, у кого нет такой вредной привычки, а каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность существования на 5 минут и 30 секунд.

Кроме этого, по словам руководителя исследовательской группы Оксфордского университета Ричарда Пето, люди, бросившие курить до достижения зрелого возраста, могут продлить свою жизнь на 10 лет.

Ранее исследователи предостерегали, что курение более 20 сигарет в день может повредить зрению.