Грузия ужесточила карантин: что под запретом

В популярной среди украинских туристов Грузии вновь запретили работу ночных клубов – как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.﻿ Об этом заявил глава операционного штаба при координационном межведомственном совете Георгий Гибрадзе, сообщает УНИАН.

"Запрещено функционирование ночных клубов как на открытом воздухе, так и в закрытых пространствах. Исполнение этой регуляции будет контролироваться еще строже. Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05:00, что также будет жестко контролироваться государством" , – идет речь в заявлении.

Кроме того, согласно сообщению, в Грузии теперь также запрещены такие социальные мероприятия, как свадьбы, поминки, юбилеи и прочее.

"Владельцы заведений общественного питания или других ритуальных залов за проведение подобного мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари (около 87 тыс. грн – ред.), а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет опечатан" , – заявил Гибрадзе.

Согласно интерактивной карте, публикуемой изданием The New York Times, по итогам показателей последней недели Грузия занимает первое место в мире по динамике распространения коронавируса. Так, количество новых случаев заражения в стране за последние семь дней составляет в среднем 3 758, и, таким обращом, на 100 тысяч населения приходится 101 новый случай заражения. При этом за последние две недели число заболевших коронавирусом в Грузии увеличилось на 68%. По уровню смертности от вируса на 100 тысяч населения, по данным прошлой недели, Грузия находится на четвертом месте в мире.

Условия въезда в Грузию для украинцев

Для въезда в Грузию воздушным транспортом необходимо предоставить справку о вакцинации (любыми препаратами) или ПЦР-тест, который должны сдавать взрослые и дети от 10 лет. От невакцинированных туристов также требуют сделать повторный ПЦР-тест за свой счет через три дня после прибытия в страну.